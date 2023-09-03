На подлете к Белгороду сбит беспилотник
В воскресенье на подлете к Белгороду был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как рассказал он в своем Telegram-канале, в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны.
"Сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.
Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью перехвачены два украинских беспилотника.