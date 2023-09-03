03 Сентября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК заинтересовался ДТП на автовокзале в Башкирии

ДТП с пострадавшими в Башкирии привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в эту субботу, 2 сентября, автобус наехал на пассажирскую платформу на автовокзале в городе Нефтекамске. В результате четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, которые находились на платформе, получили травмы.

Сейчас СК России по республике Башкортостан организована проверка по данному факту. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава СК назначил проверку после конфликта на детской площадке в Свердловской области.

Теги: Бастрыкин, ДТП, автовокзал, Башкирия


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