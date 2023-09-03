03 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Сочи объявили штормовое: есть опасность формирования смерчей над морем

В воскресенье МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

На реках прогнозируются резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

"В период с 10-11 часов 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 года на участке Магри – Веселое (Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют жителям оставаться дома.

Напомним, в июле все городские пляжи Сочи закрывали из-за непогоды.

Теги: Сочи, штормовое предупреждение, МЧС


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