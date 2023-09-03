03 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге 17-летняя девушка устроила ДТП: пострадали трое

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня около 5 часов утра на улице Дагестанская. По предварительной информации, ВАЗ 2109 врезался в столб. В результате пострадали несовершеннолетний водитель – 17-летняя девушка, и два пассажира 17 и 22 лет.

С различными травмами они были доставлены в лечебные учреждения. Как выяснили в ГИБДД, управлявшая машиной девушка не имела водительского удостоверения.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Теги: ДТП, девушка, ГИБДД, Екатеринбург


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