В Екатеринбурге 17-летняя девушка устроила ДТП: пострадали трое
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Есть пострадавшие.
Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня около 5 часов утра на улице Дагестанская. По предварительной информации, ВАЗ 2109 врезался в столб. В результате пострадали несовершеннолетний водитель – 17-летняя девушка, и два пассажира 17 и 22 лет.
С различными травмами они были доставлены в лечебные учреждения. Как выяснили в ГИБДД, управлявшая машиной девушка не имела водительского удостоверения.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.