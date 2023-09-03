03 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

В Федерации футбола Катара подтвердили проведение матча со сборной России

В Федерации футбола Катара назвали дату товарищеского матча со сборной России.

Как сообщается на официальном сайте Федерации, игра состоится на стадионе "Аль-Джануб". Матч пройдет 12 сентября.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет сразу два матча с олимпийской сборной Египта. Эти встречи пройдут 7 и 11 сентября.

Напомним, на этой неделе тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В список включены два игрока из екатеринбургского "Урала".

Теги: Катар, Россия, сборные, матч


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