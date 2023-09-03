На Южном Урале женщина три года переводила деньги мошенникам

На Южном Урале жительница Саткинского района три года переводила свои деньги мошенникам. Она думала, что зарабатывает на инвестициях.

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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина 1961 года рождения. Она рассказала, что еще в ноябре 2020 года увидела в интернете рекламу о получении дополнительного дохода. Предложение ее заинтересовало, женщина перешла по указанной ссылке, оставив заявку и указав свои данные. Через некоторое время с ней связался консультант с предложением "выгодно вложить деньги в инвестиции".

С 2020 года жертва "инвестировала" различные суммы в акции известных компаний, выполняя указания лжеброкеров. За три года она перевела аферистам около 2 млн рублей. Не получив обещанной прибыли по прошествии трех лет и не сумев вернуть деньги, женщина поняла, что стала жертвой злоумышленников.

ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев соблюдать бдительность и не принимать поспешных решений, связанных с финансовыми рисками.