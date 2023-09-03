На поддержку аэропортов на юге и в центре России выделено более 2,6 млрд рублей

Правительство РФ выделило деньги на поддержку аэропортов на юге и в центре России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, более 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда Правительства аэропортам центральных и южных регионов. Средства пойдут на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом уже подписано.

Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. В этих аэропортах временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Как уточнили в кабмине, в мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда Правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.