03 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Врачи оценивают состояние актера Янина как тяжелое

Состояние актера Алексея Янина оценивается как тяжелое. Сейчас он лежит в реанимации, сообщили РИА Новости в столичном НИИ "скорой помощи" имени Склифосовского.

Ранее на сайте Российского академического Молодежного театра появилось сообщение о том, что Янин якобы скончался после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Затем запись была удалена.

Позже жена актера сообщила, что произошла ошибка. По ее словам, на самом деле ее муж жив и находится в коме.

В пресс-службе РАМТ также подтвердили, что информация о смерти актера Янина не соответствует действительности.

Теги: Янин, актер, врачи, состояние


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