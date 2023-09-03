03 Сентября 2023
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Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Из колонии на Урале сбежал осужденный с татуировкой льва

На Среднем Урале разыскивается осужденный, самовольно покинувший колонию. Его ищут уже несколько дней.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, разыскивается Иван Григорьев 1992 года рождения. Днем 30 августа мужчина самостоятельно покинул колонию-поселение 45, расположенную в поселке Восточный Камышловского района.

Приметы Григорьева: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, возможна борода, усы. Был одет: черная шапка, камуфляжная куртка, черные ботинки-полуберцы, серо-черные джинсы. Особые приметы: татуировка на руке левой кисти в виде льва, татуировки на предплечье обеих рук.

розыск Ивана Григорьева(2023)|Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого осужденного, просим сообщить по телефону инициатора розыска: дежурная часть ГУФСИН – 8 (343) 359-56-11, отдел розыска ГУФСИН – 8 (343) 359-57-44", - добавили в ведомстве.

Там заверили, что конфиденциальность гарантируется.

Теги: осужденный, колония, розыск, ГУФСИН


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