03 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Избирком Хакасии исключил Сергея Сокола из кандидатов на пост главы республики

Избирательная комиссия Хакасии исключила депутата Госдумы РФ Сергея Сокола из числа кандидатов на пост главы республики.

"Сокол признан утратившим статус зарегистрированного кандидата в связи с его личным заявлением", - сообщили "Интерфаксу" в республиканском избиркоме.

В комиссии также уточнили, что кандидатуру Сокола теперь придется вручную вычеркнуть из бюллетеней.

Напомним, ранее Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. По словам политика, на днях он попал в больницу с осложнениями после июльской операции.

Теги: Сокол, кандидат, избирком


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