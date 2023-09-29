Мишустин освободил от своей должности заместителя министра цифрового развития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от своей должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима, передает корреспондент Накануне.RU.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в распоряжении
Дмитрий Ким отвечал за выработку госполитики в сфере электросвязи.