Дмитрий Ким отвечал за выработку госполитики в сфере электросвязи.

"Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в распоряжении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от своей должности заместителя министра цифрового развития Дмитрия Кима, передает корреспондент Накануне.RU .



