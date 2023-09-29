29 Сентября 2023
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Фото: Наталья Комарова

Мошенники в соцсетях выдают себя за губернатора Югры

Мошенники продолжают охоту на представителей власти. На этот раз под удар попала губернатор Югры Наталья Комарова. В Telegram создали фейковый аккаунт единственной в России женщины-губернатора и приступили к рассылке сообщений, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Комаровой, было как минимум два таких инцидента, возможно их больше.

"Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры подтвердил факт того, что данный аккаунт и номер мобильного (на фото) мне не принадлежат, от моего имени действуют злоумышленники. Если вы, ваши близкие получили подобные сообщения, пожалуйста, заблокируйте аккаунт и телефонный номер, с которого вам будут звонить или писать", - обратилась к подписчикам глава региона со своего официального аккаунта в соцсетях.

Наталья Комарова, фейковый аккаунт(2023)|Фото: Наталья Комарова

Наталья Комарова, фейковый аккаунт(2023)|Фото: Наталья Комарова

Ранее по аналогичной схеме злоумышленники притворялись председателем думы Сургута Максимом Слеповым, главой Сургута Андреем Филатовым, Салехарда - Алексеем Титовским, Нефтеюганска - Эльвирой Бугай, первым замгубернатора Ириной Новоселовой, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.


Теги: Наталья Комарова, мошенники, фейковый аккаунт


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