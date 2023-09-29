В Екатеринбурге будет создано генконсульство Белоруссии

В Екатеринбурге будет открыто генеральное консульство Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение Правительства РФ с подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С соответствующим предложением выступил российский МИД. Консульский округ будет включать территории регионов УрФО, а также Пермского края, следует из документа.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в Екатеринбурге служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением генконсульства.