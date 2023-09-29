Двое серийных убийц из банды Федоровича-Поташникова вышли из колонии и уехали на СВО

Двое серийных убийц из банды Федоровича-Поташникова вышли из колонии и отправились на СВО - один из них погиб, второй вернулся в Екатеринбург, сообщает 66.RU.

В Каменск-Уральске простились сегодня с Егором Дровниковым, который был приговорен к 21 годам и восьми месяцам лишения свободы. Дровников заключил контракт с ЧВК "Вагнер", получил боевые награды, смог добиться помилования, а после истечения срока в "Вагнере" заключил новый военный контракт и проходил службу в подразделении мотострелковой роты.

13 сентября он погиб в бою, на Донбассе. Похоронили Дровникова с воинскими почестями.

Еще один член банды, добившийся помилования Антон Поташников, которого приговорили к 24 годам лишения свободы. После истечения срока службы в ЧВК "Вагнер" он вернулся в Екатеринбург.

Банда Федоровича получила свое название по фамилии наиболее известного ее представителя — юриста и блогера Василия Федоровича. На самом деле создателем банды признали Даниила Поташникова. Правда, он погиб еще до момента ликвидации банды. С ним расправились родной брат Антон Поташников и Егор Дровников.

Напомним, 16 июля 2015 года состоялся суд над бандой. Наиболее известного ее участника – екатеринбургского юриста и блогера Василия Федоровича – суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы в виде 1 года и 6 месяцев. Блогера признали виновным в бандитизме (7 лет лишения свободы), трех эпизодах разбоя (по 7 лет за каждый), мошенничестве (5 лет), нескольких похищениях (по 6 лет за каждый), грабеже (5 лет), покушении на убийство (8 лет) и убийстве шести человек (18 лет).

Его подельники получили различные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.