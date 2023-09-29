Западные СМИ сообщили о нехватке у ВСУ ракет для реактивных систем залпового огня "Град"

29 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Армия и ВПК В России За рубежом Украина Москва
Фото: кадр Минобороны РФ

Западные СМИ сообщили о нехватке у ВСУ ракет для реактивных систем залпового огня "Град"

Украинские войска исчерпали изначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня "Град", сообщают РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что у "Градов", которые используют ВСУ, низкая точность попадания, потому им необходимо много боеприпасов, но изначальные запасы страны уже иссякли. На начало сентября США поставили 60 тыс. ракет калибра 122 миллиметра для систем "Град". В августе некоторые украинские подразделения были замечены с пустыми установками. ВСУ пытаются экономить боеприпасы, избирательно выбирая цели.

Издание также сообщает, что у России преимущество, поскольку у нее больше запасов.

Как сообщало Накануне.RU, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Также было подчеркнуто, что грузы, содержащие боеприпасы и вооружение для Украины, будут законной целью России. В МИД РФ заявляли, что поставки систем вооружений Украине и обучение солдат ВСУ на своей территорией делают страны Запада участниками вооруженного конфликта с Россией и соучастниками военных преступлений украинских неонацистов.

При этом власти РФ отмечали в июне текущего года, что задача демилитаризации Украины практически выполнена - Украина использует все меньше и меньше своего оружия, и все больше - системы вооружений, которые ей поставляют западные страны. Однако будет продолжена денацификация.

Теги: ВСУ, Град, снаряды, боеприпасы, системы залпового огня


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети