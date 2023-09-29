Западные СМИ сообщили о нехватке у ВСУ ракет для реактивных систем залпового огня "Град"

Украинские войска исчерпали изначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня "Град", сообщают РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Сообщается, что у "Градов", которые используют ВСУ, низкая точность попадания, потому им необходимо много боеприпасов, но изначальные запасы страны уже иссякли. На начало сентября США поставили 60 тыс. ракет калибра 122 миллиметра для систем "Град". В августе некоторые украинские подразделения были замечены с пустыми установками. ВСУ пытаются экономить боеприпасы, избирательно выбирая цели.

Издание также сообщает, что у России преимущество, поскольку у нее больше запасов.

Как сообщало Накануне.RU, Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Также было подчеркнуто, что грузы, содержащие боеприпасы и вооружение для Украины, будут законной целью России. В МИД РФ заявляли, что поставки систем вооружений Украине и обучение солдат ВСУ на своей территорией делают страны Запада участниками вооруженного конфликта с Россией и соучастниками военных преступлений украинских неонацистов.

При этом власти РФ отмечали в июне текущего года, что задача демилитаризации Украины практически выполнена - Украина использует все меньше и меньше своего оружия, и все больше - системы вооружений, которые ей поставляют западные страны. Однако будет продолжена денацификация.