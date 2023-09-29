Шойгу обсудил сотрудничество в оборонной сфере с министром обороны Республики Южный Судан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны и по делам ветеранов Республики Южный Судан генералом Чол Тон Балоком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского военного ведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в оборонной сфере, обсудили региональную безопасность, а также отметили важность партнерства между министерствами обороны России и Южного Судана для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке.

Кроме того, Шойгу и Чо Тон Балок договорились и дальше развивать двусторонние отношения в военной области.