Торжественное чествование жителей старшего возраста состоялось во Владимирской области

Вот уже более 30 лет 1 октября отмечен в календаре как Международный день пожилых людей. Современные пенсионеры идут в ногу со временем, осваивают цифровые технологии, стремятся обучаться, следят за здоровьем и раскрывают свой творческий потенциал. А главное, они нацелены на активное долголетие.

Более 60 человек – общественных активистов, ветеранов городских округов и муниципальных районов Владимирской области поздравили с праздничной датой в Доме Дружбы. На встречу к ветеранам пришли председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова и заместитель Губернатора Константин Баранов.

Ольга Хохлова убеждена, что называть пожилыми этих активных, энергичных и жизнерадостных активистов никак нельзя – куда больше им подходит определение людей серебряного возраста.

Во Владимирской области проживают более 360 тысяч человек старше трудоспособного возраста. На государственном уровне реализуются национальные проекты и социальные программы для пожилых людей, подчеркнул Константин Баранов.

«Обеспечение достойного уровня жизни для граждан пожилого возраста является приоритетом социальной политики Губернатора Александра Авдеева. Мы продолжим курс на модернизацию регионального здравоохранения. В этом году в области созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения. В их числе – Областной гериатрический центр в Ковровской городской больнице № 2 с отделением на 28 коек. На базе Уршельской районной больницы открыто гериатрическое отделение на 10 коек. В регионе есть масса возможностей для самореализации и раскрытия потенциала жителей в любом возрасте. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и как можно больше поводов для радости!» – сказал вице-губернатор.

Ольга Хохлова и Константин Баранов вручили почётным гостям персональные призы Губернатора области «За социальную активность». В торжественной обстановке награды получили:

– Елизарова Татьяна Павловна, председатель первичной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов посёлка Красное Эхо Гусь-Хрустального района (Татьяна Павловна проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Вместе со школьниками собрала материал о земляках – участниках Великой Отечественной войны. Уделяет большое внимание благоустройству воинских захоронений. По её инициативе возрождена вокальная группа «Девчата»);

– Журавлёва Людмила Александровна, председатель первичной ветеранской организации посёлка Садовый Суздальского района (Возглавляет Совет ветеранов более 23 лет. Создала коллектив единомышленников. В посёлке работают клубы по интересам, проводятся экскурсии, мастер-классы, создан хор ветеранов);

– Зайцева Татьяна Николаевна, председатель первичной ветеранской организации посёлка Красная Горбатка Селивановского района (Педагог по образованию, активно приобщает ветеранов к общественно-полезной, культурной жизни посёлка и района, организации досуга и здоровому образу жизни. Организация одной из первых сделала пожертвования в поддержку мобилизованных граждан, участников СВО);

– Зимина Галина Константиновна, председатель Камешковского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов (Почти 20 лет ведёт общественную работу, активно участвует в реализации новых социальных инициатив, организует интересный досуг ветеранов. Много внимания уделяет участникам войны, посещая их на дому, оказывая помощь и поддержку);

– Куксина Надежда Кузьминична, председатель Юрьев-Польского отделения Союза пенсионеров России (Благодаря её усилиям отделение является одной из основных и активных общественных организаций района. Знает проблемы пенсионеров и помогает в их решении. Организует мероприятия, конкурсы, нацеленные на здоровый образ жизни и активное долголетие);

– Мазур Галина Александровна, председатель Кольчугинского отделения Союза пенсионеров России (Имеет большой опыт работы с людьми. Выступает перед молодёжной аудиторией, рассказывая о боевом и трудовом подвиге народа в годы войны, лучших традициях старшего поколения, прививая чувство гордости за свою Родину. Шефствует над малообеспеченными многодетными семьями);

– Маслова Светлана Александровна, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Александровского района (Работала главным редактором заводской газеты. По инициативе Совета в районе ведётся работа по установке мемориальных досок ветеранам войны, высадке липовой аллеи, вишнёвого сада в честь ветеранов. Проводит большую работу с подрастающим поколением);

– Пронина Ольга Леонидовна, председатель Ковровского городского отделения Союза пенсионеров России (Проводит различные мероприятия для людей зрелого возраста. Принимает участие в спортивных соревнованиях муниципального и регионального уровня. Организует консультации врачей гериатров. По её инициативе реализуется проект «Социальный туризм»);

– Соколова Марина Викторовна, председатель Суздальского отделения Союза пенсионеров России (Принимает участие в организации уроков мужества для школьников, митингах к памятным датам, субботниках. Ведёт большую работу по решению индивидуальных проблем членов общественной организации).