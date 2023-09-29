В Америке сообщили о возможном ударе по Зеленскому

Бывший американский разведчик Скотт Рихтер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил о том, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов.

По словам Рихтера, то, что сейчас происходит – театр абсурда, пишет РИА Новости. Военный пояснил, что речь идет о скандале, произошедшем в канадском парламенте, где президент аплодировал бойцу добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослава Гунько. По мнению офицера, в последнее время ситуация для главы киевского режима пошла под откос. Зеленский попросту перестал быть полезным для Запада, резюмировал разведчик.

Информация об этом появилась на фоне того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил тот же Рихтер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.