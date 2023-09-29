29 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске жителям 53 многоквартирных домов вернули горячую воду после вмешательства прокуратуры

В Челябинске после вмешательства прокуратуры жителям 53 многоквартирных домов вернули горячую воду.

Напомним, проверка была организована после жалоб жителей города на отсутствие горячего водоснабжения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, для скорейшего восстановления нарушенных прав граждан сотрудниками управления Генеральной прокуратуры России в формате видеоконференцсвязи проведено специальное совещание, участие в котором приняли заместитель главы Челябинска Александр Астахов, а также руководство коммунального предприятия, в рамках которого детально обсуждены пути решения обозначенной проблемы.

В частности, были скорректированы сроки завершения ремонтных работ до 2 октября. Для этого будет увеличено количество обслуживающих сети бригад. Потребителям произвели перерасчет платы на сумму 7,9 млн рублей за периоды отсутствия горячей воды.

Главе городе и директору сетевой организации были внесены представления.

В пресс-служба администрации города сообщили, что в Челябинске отсутствуют риски срыва отопительного периода. Не зафиксировано срывов подключения объектов из-за технологических нарушений на наружных тепловых сетях. В городе ежегодно проводится замена и ремонт тепловых сетей. В этом году на эти цели было направлено более 1 млрд рублей.

Теги: горячая вода, прокуратура,


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