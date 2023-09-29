29 Сентября 2023
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Фото: Администрация Нефтеюганска

Мошенники притворились главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай

Мошенники создали фейковый аккаунт главы города Нефтеюганск Эльвиры Бугай и начали рассылать от ее имени сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

Тревогу забила сама Эльвира Бугай в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители города, в Telegram создан фейковый аккаунт с моим именем, злоумышленники ведут массовую рассылку сообщений от моего лица. Убедительно прошу игнорировать ложную информацию, не отвечать на данные сообщения, не переходить по ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты", - написала она, приложив к посту скриншот переписки, которая велась якобы от ее имени.

Мошенники создали клон страницы Эльвиры Бугай(2023)|Фото: t.me/ehbugai

Ранее по аналогичной схеме злоумышленники притворялись председателем думы Сургута Максимом Слеповым, главой Сургута Андреем Филатовым, Салехарда - Алексеем Титовским, первым замгубернатора Ириной Новоселовой, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Теги: Эльвира Бугай, мошенники, Нефтеюганск, администрация


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