Мошенники притворились главой Нефтеюганска Эльвирой Бугай

Мошенники создали фейковый аккаунт главы города Нефтеюганск Эльвиры Бугай и начали рассылать от ее имени сообщения, передает корреспондент Накануне.RU.

Тревогу забила сама Эльвира Бугай в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители города, в Telegram создан фейковый аккаунт с моим именем, злоумышленники ведут массовую рассылку сообщений от моего лица. Убедительно прошу игнорировать ложную информацию, не отвечать на данные сообщения, не переходить по ссылкам и блокировать подозрительные аккаунты", - написала она, приложив к посту скриншот переписки, которая велась якобы от ее имени.

Ранее по аналогичной схеме злоумышленники притворялись председателем думы Сургута Максимом Слеповым, главой Сургута Андреем Филатовым, Салехарда - Алексеем Титовским, первым замгубернатора Ириной Новоселовой, а также губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.