В России вырастет НДПИ на газ

В России вырастет НДПИ на газ. Повышение будет временным – оно продлится два с небольшим года, с 1 августа 2024 по 31 декабря 2026 гг. включительно.

Цель – изъятие в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ, приводит "Интерфакс" данные проекта бюджета Росси на 2024-26 гг. Минфин ожидает дополнительные доходы в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в 257,2 млрд руб.

Напомним, ранее в Правительстве приняли интересное решение — ввести экспортные пошлины на широкий перечень товаров, среди которых – металл, уголь, удобрения, но опять под их действие не попали нефть и нефтепродукты, газ, лесоматериалы, а также зерно и лом. В кабмине уверены, что "принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен", к тому же это поможет с наполнением бюджета.

Важной деталью новой меры стала привязка к курсу валюты. Пошлина будет варьироваться от 4% до 7% в зависимости от курса, но при условии, что доллар будет стоить не ниже 80 руб. Если ниже 80 руб., пошлина взиматься не будет. По всей видимости, в Минфине уже рассчитывают на такой курс в долгосрочной перспективе, поэтому установили подобную планку.