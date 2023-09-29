В школах Нижнего Тагила открылись залы для занятий самбо

Координатор проекта "Za самбо" в Свердловской области Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыли сразу четыре новых зала для занятий самбо в школах города.

Залы расположены в разных районах Нижнего Тагила – чтобы привлечь к занятиям борьбой как можно больше ребят. Первыми дали старт направлению "Самбо в школу" ученики СОШ №100 – здесь оборудован новый стационарный зал для тренировок по самообороне без оружия. Помощь в приобретении ковра оказали члены общественного совета "Za самбо". Сегодня в зале прошли первые уроки физкультуры: ребята начали изучать приемы самозащиты и самостраховки.

Новый зал появился и в Православной гимназии №11. Под руководством кандидата в мастера спорта по самбо Андрея Чеховского заниматься борьбой будут не только ученики гимназии, но и все желающие ученики из соседних школ Гальянки. Главная задача тренера – научить ребят самообороне и привить любовь к национальному виду спорта.

Третьей школой, которую посетили Алексей Свалов Владислав Пинаев, стала СОШ №48 в микрорайоне Голый Камень, которой в этом году исполнилось 70 лет. Этим летом она была капитально отремонтирована по поручению Владимира Путина в рамках национального проекта "Образование". Администрация города и руководство школы приняло решение оборудовать здесь новый зал для занятий самбо: раньше на его месте было помещение, непригодное длят занятий спортом. Сегодня же это комфортный, красивый и уютный зал, которого с нетерпением ждали дети, тренеры и педагоги, он станет местом притяжения молодежи. Координатор проекта "Za самбо" Алексей Свалов пообещал, что общественный совет проекта окажет школе необходимую помощь с приобретением формы для занятий самбо.

В новом зале СШ №2, оборудованном при поддержке общественного совета "Za самбо", будут заниматься школьники со всего Дзержинского района. Сейчас руководство спортшколы проводит необходимый мониторинг, чтобы оценить физические навыки ребят и разделить их на группы. В дальнейшем планируется создать команды от каждой школы, которые будут принимать участие в соревнованиях в рамках направления "Самбо в школу".

"Самбо пришло в школы Нижнего Тагила, теперь мы будем развивать это направление, привлекать в секции как можно больше ребят. И кто-то из них станет великим спортсменом, и тогда уже он в свое время точно так же будет заботиться о том, чтобы данный вид спорта в Российской Федерации и, в частности, в нашем городе развивался как можно быстрее", - поделился ближайшими планами Владислав Пинаев.

"Мы ставили перед собой задачу, чтобы Нижний Тагил стал одним из флагманов проекта "Za самбо". Школа самообороны без оружия в Нижнем Тагиле исторически была сильной. Нам важно заниматься развитием этого вида спорта. Мы запустили брендированный трамвай, провели фестиваль "Самбо на песке" в День города. Это большая планомерная работа, которую мы проводим вместе с администрацией города", - рассказал Алексей Свалов.

Реализация проекта "Za самбо" в Нижнем Тагиле будет продолжаться.