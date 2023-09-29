В школах Нижнего Тагила открылись залы для занятий самбо

29 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Свердловская область
Фото: Za самбо

В школах Нижнего Тагила открылись залы для занятий самбо

Координатор проекта "Za самбо" в Свердловской области Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыли сразу четыре новых зала для занятий самбо в школах города.

Залы расположены в разных районах Нижнего Тагила – чтобы привлечь к занятиям борьбой как можно больше ребят. Первыми дали старт направлению "Самбо в школу" ученики СОШ №100 – здесь оборудован новый стационарный зал для тренировок по самообороне без оружия. Помощь в приобретении ковра оказали члены общественного совета "Za самбо". Сегодня в зале прошли первые уроки физкультуры: ребята начали изучать приемы самозащиты и самостраховки.

Новый зал появился и в Православной гимназии №11. Под руководством кандидата в мастера спорта по самбо Андрея Чеховского заниматься борьбой будут не только ученики гимназии, но и все желающие ученики из соседних школ Гальянки. Главная задача тренера – научить ребят самообороне и привить любовь к национальному виду спорта.

Алексей Свалов и Владислав Пинаев(2023)|Фото: Za самбо

Третьей школой, которую посетили Алексей Свалов Владислав Пинаев, стала СОШ №48 в микрорайоне Голый Камень, которой в этом году исполнилось 70 лет. Этим летом она была капитально отремонтирована по поручению Владимира Путина в рамках национального проекта "Образование". Администрация города и руководство школы приняло решение оборудовать здесь новый зал для занятий самбо: раньше на его месте было помещение, непригодное длят занятий спортом. Сегодня же это комфортный, красивый и уютный зал, которого с нетерпением ждали дети, тренеры и педагоги, он станет местом притяжения молодежи. Координатор проекта "Za самбо" Алексей Свалов пообещал, что общественный совет проекта окажет школе необходимую помощь с приобретением формы для занятий самбо.

В новом зале СШ №2, оборудованном при поддержке общественного совета "Za самбо", будут заниматься школьники со всего Дзержинского района. Сейчас руководство спортшколы проводит необходимый мониторинг, чтобы оценить физические навыки ребят и разделить их на группы. В дальнейшем планируется создать команды от каждой школы, которые будут принимать участие в соревнованиях в рамках направления "Самбо в школу".

Алексей Свалов и Владислав Пинаев(2023)|Фото: Za самбо

"Самбо пришло в школы Нижнего Тагила, теперь мы будем развивать это направление, привлекать в секции как можно больше ребят. И кто-то из них станет великим спортсменом, и тогда уже он в свое время точно так же будет заботиться о том, чтобы данный вид спорта в Российской Федерации и, в частности, в нашем городе развивался как можно быстрее", - поделился ближайшими планами Владислав Пинаев.

"Мы ставили перед собой задачу, чтобы Нижний Тагил стал одним из флагманов проекта "Za самбо". Школа самообороны без оружия в Нижнем Тагиле исторически была сильной. Нам важно заниматься развитием этого вида спорта. Мы запустили брендированный трамвай, провели фестиваль "Самбо на песке" в День города. Это большая планомерная работа, которую мы проводим вместе с администрацией города", - рассказал Алексей Свалов.

Реализация проекта "Za самбо" в Нижнем Тагиле будет продолжаться.

Теги: самбо, школы, залы, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети