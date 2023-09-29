29 Сентября 2023
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Фото: vk.com/treskova_ma

В Екатеринбурге около ЭКСПО нашли останки ребенка, которым 13 тысяч лет

Недалеко от "Екатеринбург-Экспо" - в историческом поселке "Карасье озере X" археологами были обнаружены останки ребенка, датируемые 11 тыс. лет до н.э. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала старший научный сотрудник Центра археологии каменного века Института истории и археологии УрО РАН, кандидат исторических наук Екатерина Дубовцева.

"Мы зафиксировали результаты хозяйственной деятельности, начиная с 11 тыс. лет до нашей эры. Нашли металлургическую площадку — здесь было обнаружено огромное количество шлака, место, где изготавливали каменное орудие, обнаружили погребение — сейчас антропологи определяют, кто это был. Предварительно — это ребенок, который погиб", - рассказала Дубовцева.

По ее словам, интересной находкой также стали обломок костяного кинжала, рыболовные сооружения, обломки весел, поплавки, бронзовый топор и много керамических изделий. Все они принадлежат разным эпохам.

Раскопки стартовали еще в 70-ых годах. В 2023 году было вскрыто 8,7 тыс. кв.м. почвы, свыше 2 тыс. из которых были в торфе. Это стало самыми крупными раскопками на Урале. На этом работы в "Карасьем озере Х" полностью завершены.

Теги: Екатеринбург, останки, ребенок, археолог


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