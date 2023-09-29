Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз и по внутреннему паспорту

Президент России Владимир Путин подписал указ, который определил порядок въезда в РФ граждан Украины.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, граждане Украины смогут въезжать в Россию без виз и по внутреннему паспорту "незалежной".

Напомним, 17 июня 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении виз для россиян. После этого выяснилось, что Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября того же года запрещают въезд россиянам с шенгенскими визами.

Потом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что появившаяся 9 сентября 2022 г. информация о якобы готовящемся введении Россией виз для украинцев "в корне неверна", она "вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны".