Уральские аграрии представили свою продукцию и новые инвестиционные проекты на выставке в Челябинске

В Челябинске прошла XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Свою продукцию, проекты и научные разработки представили аграрии из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Сегодня выставку осмотрели полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и главы других уральских регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил Владимир Якушев, агропромышленная выставка проводится с 2010 года и объединяет работников агропромышленного комплекса Уральского округа.

"Уральскому АПК есть чем гордиться. Год за годом он демонстрирует убедительные и достойные результаты. В прошлом году сельхозпроизводство показало рекордные темпы роста, был собран исторически высокий урожай. Этот год выдался не простым с точки зрения погоды, цен на ГСМ. Приходилось решать вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные, но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай. Знаю, в эти три дня обсуждалось очень много вопросов, проблем и возможные точки роста нашего агропрома, шёл обмен мнениями, лучшими практиками, завязывались новые контакты. Работа в условиях беспрецедентных санкций – это работа с новыми вызовами, мы их будем решать совместно, использовать ограничения для роста и развития", - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в УрФО.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что все регионы Уральского федерального округа вносят свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. При этом Челябинская область в окружном агропромышленном комплексе лидирует по многим позициям.

"Мы искренне рады принимать у себя представителей регионов Уральского федерального округа. Постарались максимально наполнить экспозицию. В окружном агропромышленном комплексе Челябинская область лидирует по многим позициям. Но свой вклад в укрепление продовольственной безопасности страны вносят все регионы УрФО. И каждому из нас есть, чем гордиться, чем удивить коллег и гостей выставки. В эти дни мы с особым вниманием следим за тем, как на полях идет уборка урожая. Погода в этом году снова показала свой характер, но я уверен, что аграрии с учетом государственной поддержки справятся со всеми задачами, хорошо завершат сезон и подготовятся к следующему. Желаю всем участникам выставки успешных деловых контактов и новых проектов", - сообщил он.

275 предприятий и организаций УрФО презентовали свои продукты питания, сельхозтехнику, оборудование и научные разработки. На выставке можно было попробовать различные сорта меда более 20 пасек, продукцию более десятка сыроварен, йогурты и мороженное от уральских молочных предприятий, ямальскую рыбу и икру, колбасы из оленины и косули, сладости и напитки, чай из таёжных трав и мясные чипсы. На стенде Челябинской области были представлены результаты работы и инвестпроекты ведущих сельхозпредприятий региона. Среди них компании "Чебаркульская птица", "Ситно", "Ресурс", "Южуралкондитер", "Ура кондитеры", агрохолдинг "Ариант", объединение "Союзпищепром", а также Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что АПК Челябинской области развивается по всем направлениям, появляются уникальные в масштабах страны инвестпроекты. В частности, в регионе строится бройлерный племенной репродуктор первого порядка.

"Это генетика для птицеводства. Проект масштабный. Сегодня все первичное звено практически завозится из-за границы, это прямое импортозамещение. Мы проект начали реализовывать. Также мы активно работаем по семенам. Многие наши предприятия и наука занимаются этим вопросом. Мы увеличиваем господдержку по этим направлениям и занимаемся цифровизацией. Мы оцифровали все нашли поля. Мы движемся вперед, а агровыставка позволяет нам делать это еще более успешно", - подчеркнул глава региона.

По словам замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инны Подшиваловой, реализация таких масштабных инвестиционных проектов позволяет обеспечивать продовольственную безопасность в регионе и стране.

"Каждый год наши компании представляют различные новинки. В этом году они реализуют инвестиционные проекты, которые позволят им развиваться дальше. Компания "Ситно" строит племенной птицеводческий репродуктор и селекционно-семеноводческий центр. Новый инвестиционный проект реализует компания "Ресурс" (ТМ Увелка) по строительству элеватора и расширению производства гречневой крупы. Компания "Ариант" открывает новое производство вискового дистиллята и будет делать виски. Реализация таких проектов позволяет нам быть независимыми и обеспечивать продовольственную безопасность в регионе и в стране в целом", - рассказала она.

Также губернатор сообщил, что в регионе, несмотря на сложные погодные условия, планируется собрать более 2 млн тонн зерна. "Этот год не простой. С одной стороны, в нескольких муниципалитетах была засуха. Мы даже в трех районах объявляли ЧС по засухе. С другой стороны, конец августа – сентябрь все залило дождями, соответственно сложно убирать. Мы сегодня 55% урожая убрали, при том что в прошлом году в это время уже заканчивали уборку. Тем не менее мы рассчитываем собрать более 2 млн тонн зерна. Это хороший результат. Я напомню, в 2021 году, когда была серьезная засуха, мы собрали 1 млн тонн зерна", - отметил Алексей Текслер.