29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году составит 13 тысяч с копейками

Прожиточный минимум в России в 20224 году должен вырасти на 1,1 тыс. руб. – до 15 453 руб., следует из проекта федерального бюджета, который сегодня был внесен в Госдуму правительством.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 844 руб., для пенсионеров – 13 290 руб., для детей – 14 989 руб.

Таким образом, величина прожиточного минимума будет проиндексирована на 7,5% — прогнозный уровень инфляции по итогам этого года (по оценке Минэкономразвития).

Также правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ со следующего года в размере 19 242 руб. Повышение составит 18,5% от нынешнего уровня.

Теги: прожиточный минимум, пенсионеры, россияне


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