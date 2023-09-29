29 Сентября 2023
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Фото: youtube.com/RT

Путин – об участниках СВО из числа заключенных: "Мы все люди, каждый может совершать ошибки"

Владимир Путин высказался об участниках СВО из числа заключенных. "Мы все люди, каждый может совершать ошибки, но они отдали жизнь за Родину", - сказал президент на встрече с военнослужащими, удостоенными госнаград. После этого память погибших заключенных-добровольцев почтили минутой молчания.

Президент обратился к награжденным: "В ваших рядах вместе с вами сражались два бойца, которые пришли добровольно в ВС РФ из мест лишения свободы. Они погибли. Мы все люди, каждый может совершать ошибки, они их совершали. Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину в полной мере, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким".

Теги: заключенные, сво, добровольцы


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