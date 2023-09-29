29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге изменится схема движения четырех трамваев

В Екатеринбурге с 14 октября четыре трамвая будут ездить по измененным маршрутам. До конца месяца на улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной будет проводиться ремонт трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из-за ремонта схемы движения поменяют маршруты №№ 6, 19, 23 и 24, курсирующие от остановки "Таганский ряд" до остановки "улица Лукиных", в обоих направлениях:

  • с 00.00 14 октября до 05.00 16 октября;
  • с 00.00 21 октября до 05.00 23 октября;
  • с 00.00 28 октября до 05.00 30 октября.

В это же время движение автотранспорта по Бебеля также ограничат из-за сужения дороги до двух полос. В указанные периоды трамваи будут следовать по следующим направлениям:

  • № 6: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО;
  • № 19: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – Красноуральская – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
  • № 23: станция 40 лет ВЛКСМ – улицы Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
  • № 24: станция Машиностроителей – улицы Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – станция Эльмаш.

Теги: трамвай, Екатеринбург, ремонт


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