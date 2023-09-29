В Екатеринбурге изменится схема движения четырех трамваев

В Екатеринбурге с 14 октября четыре трамвая будут ездить по измененным маршрутам. До конца месяца на улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной будет проводиться ремонт трамвайных путей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, из-за ремонта схемы движения поменяют маршруты №№ 6, 19, 23 и 24, курсирующие от остановки "Таганский ряд" до остановки "улица Лукиных", в обоих направлениях:

с 00.00 14 октября до 05.00 16 октября;

с 00.00 21 октября до 05.00 23 октября;

с 00.00 28 октября до 05.00 30 октября.

В это же время движение автотранспорта по Бебеля также ограничат из-за сужения дороги до двух полос. В указанные периоды трамваи будут следовать по следующим направлениям: