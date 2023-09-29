29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Ипотечный пузырь" может обрушить российский финансовый сектор – участники рынка

Участники рынка недвижимости полагают: то, что ЦБ называет "признаками перегрева ипотечного кредитования", в реальности уже является признаками масштабного финансового кризиса наподобие того, что был в 2008 году в США.

Увеличение объемов ипотечного кредитования грозит обвалом цен и банкротством банков, полагает почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

"Все последние годы финансирование подавляющего большинства операций на рынке осуществляется за счет ипотеки. Это было бы хорошо, если бы это соответствовало росту реальных доходов населения. У нас закредитованность растет, доходы в реальном выражении падают с учетом инфляции. Все большее количество закредитованных домохозяйств, в том числе посредством ипотеки, попадают в рисковую зону, сталкиваясь с затруднениями в обслуживании своих кредитов", - рассказал эксперт в эфире радио "Говорит Москва".

Самойлов видит на рынке иск ценового обвала. "Если таковое реально произойдет, то мало не покажется никому. В том числе и банкам-кредиторам, которые получат огромные объемы дефолтной недвижимости, на которую не будет спроса. Весьма вероятно, что таким образом могут начаться банкротства и в банковском секторе. Это проекция, пусть и в гораздо меньшем масштабе, того, что происходило на старте мирового финансового кризиса в 2008 году. Там все началось с рынка недвижимости, с ипотеки в США. А дальше оказалось настолько масштабным, что потянуло за собой волну на весь мир", - напоминает эксперт.

Теги: ипотека, перегрев, рынок, банкрот, кредит, кризис, обвал


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