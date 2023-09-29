На уральском заводе "Атомстройкомплекса" впервые в России установят уникальный станок

На Среднем Урале появится первая в России производственная линия из Китая по сварке каркасов треугольного сечения для зданий и сооружений. Ее монтируют на заводе компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в нашей стране подобный станок устанавливается впервые. Производственная мощность оборудования составит до 14 погонных метров в минуту, в зависимости от характеристик продукции. Автоматизированная линия изготовлена по индивидуальному заказу для завода "Берит" (входит в структуру "Атомстройкомплекса"), для ее установки введен в эксплуатацию дополнительный производственный цех площадью 2,5 тысяч квадратных метров. В дальнейшем здесь планируют установить еще несколько новых станков, увеличив производственные мощности и ассортимент выпускаемой продукции. Предварительно специалисты компании лично посетили завод-производитель в Китае, оценили конструкторское бюро и качество выпускаемых станков.

"Треугольные каркасы востребованы и широко применяются как при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, так и при строительстве частных домов. Завод "Берит" отгружает продукцию не только на стройплощадки компании "Атомстройкомплекс", но и большому количеству внешних заказчиков, так что новая линия, которая позволит выпускать дополнительно 5 тысяч тонн каркасов в год, будет загружена сразу после ввода в эксплуатацию", - рассказал управляющий директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Валентин Третьяков.

В структуру крупнейшего уральского строительного холдинга входит несколько заводов по выпуску строительных материалов, которые регулярно модернизируются, в том числе в рамках национального проекта "Повышение производительности труда". "Атомстройкомплекс", ориентируясь на потребности региона в строительных материалах, открывает новые производства. В 2021 году был введен завод по производству цемента, а недавно стартовало строительство подразделения по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков) мощностью 400 тысяч кубометров в год.

Оба предприятия входят в современный кластер эко-производства в Сысертском городском округе.