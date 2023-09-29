Моор запретил дронам летать над Тюменской областью

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении в области запрета на использование беспилотных воздушных судов. Об этом сам Моор сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU

"Мера эта направлена, в первую очередь, на обеспечение безопасности жителей региона", - сообщил Моор.

Запрет не коснется беспилотников, которые занимаются сельскохозяйственными, геодезическими работами, обследованием состояния нефтегазопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения и водоотведения, ТЭК области и других опасных производственных объектов, (в постановлении указаны и другие исключения) на основании разрешения, выданного уполномоченным органом местного самоуправления городского округа или муниципального района Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области беспилотники патрулируют федеральные трассы и проверяют, как водители соблюдают правила дорожного движения (ПДД).

По данным Госавтоинспекции, информационные щиты, предупреждающие о дронах, контролирующих соблюдение ПДД на опасных участках трасс, где запрещен обгон, уже установлены в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск , а также на пяти участках автодороги Тюмень - Омск. В ближайшее время щиты установят на трассе Курган - Тюмень.