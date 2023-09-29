В МИД России отреагировали на позицию Токаева по РФ

В Москве надеются, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией.

В МИД России заявили РИА Новости, что рассчитывают на эффективную работу с казахстанскими партнерами. Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники.

Напомним, 29 сентября 2023 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Казинформ", отвечая на вопрос журналиста о "дрейфе" Казахстана от России и "заигрывании" с Западом, сообщил, что Казахстан не является "анти-Россией" и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой. Также Токаев заявил, что Казахстан не занимается параллельным импортом в Россию и не располагает товарами, которые подпадают под западные санкции, так что может спокойно сотрудничать с Россией. 28 сентября Токаев во время визита в Германию заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы.