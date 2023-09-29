29 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

В МИД России отреагировали на позицию Токаева по РФ

В Москве надеются, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией.

В МИД России заявили РИА Новости, что рассчитывают на эффективную работу с казахстанскими партнерами. Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники.

Напомним, 29 сентября 2023 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Казинформ", отвечая на вопрос журналиста о "дрейфе" Казахстана от России и "заигрывании" с Западом, сообщил, что Казахстан не является "анти-Россией" и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой. Также Токаев заявил, что Казахстан не занимается параллельным импортом в Россию и не располагает товарами, которые подпадают под западные санкции, так что может спокойно сотрудничать с Россией. 28 сентября Токаев во время визита в Германию заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы.

Теги: Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия


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Ранее 29.09.2023 11:59 Мск Казахстан – не "анти-Россия" и параллельным импортом не занимается, - Токаев
Ранее 28.09.2023 15:50 Мск Казахстан будет следовать антироссийским санкциям
Ранее 18.05.2023 10:50 Мск "Казахстан не участвует в обходе антироссийских санкций"
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Ранее 15.06.2022 12:47 Мск Токаев: Казахстан не собирается нарушать западные санкции в отношении России
Ранее 01.04.2022 14:40 Мск Казахстан не станет помогать России обходить санкции

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