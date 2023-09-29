800 пловцов сразятся за победу на Кубке Чемпионов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет Кубок Чемпионов - возвращение после трансформации легендарного турнира Всероссийских соревнований на призы Александра Попова. В нем примет участие свыше 800 юных пловцов на площадке Дворца водных видов спорта.

Соревнования пройдут с 6 по 8 октября. Каждый желающий сможет прийти и оценить профессионализм спортсменов в плавании, синхронном плавании и прыжках в воду. Для болельщиков от станции метро "Ботаническая" будут организованы шаттлы.

"Из года в год в Свердловской области открываются новые спортивные объекты, на которых проходят соревнования самого высокого уровня. Уверен, что наследие международного фестиваля университетского спорта – дворец водных видов спорта, по достоинству оценят юные спортсмены", - отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Амбассадорами водных состязаний стали три известнейших спортсмена: 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов, олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина, а также единственный в истории обладатель 8 олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин.

"Сегодня Екатеринбург обладает одной из самых современных водных арен, которая отвечает мировым стандартам по вместимости зрителей и инфраструктуре. Я рад, что соревнования возвращаются на уральскую землю. А также возможности на грядущем Кубке Чемпионов объединить на одной площадке представителей сразу нескольких водных видов спорта. Нам важно, чтобы спортсмены имели возможность соревноваться между собой и оттачивать свое мастерство", - поделился Александр Попов.

Организаторами Кубка Чемпионов являются лично Александр Попов, а также региональные министерство физической культуры и спорта, Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, Федерация плавания, Федерация по прыжкам в воду и Федерация синхронного плавания.