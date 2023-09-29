В Прикамье зафиксировали землетрясение

В Пермском крае, вблизи села Орда, зафиксировано землетрясение магнитудой в 3,2 балла.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Международной системы мониторинга, землетрясение произошло 24 сентября в 08.46 по местному времени. Сообщается, что землетрясения магнитудой менее 4 баллов относятся к разряду умеренных - опасности людям и строениям такие землетрясения не представляют.

В июне этого года было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла возле села Моховое (Кунгурский район).