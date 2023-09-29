29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Образовалась очередь из беженцев, желающих вернуться в Нагорный Карабах - Алиев

В Нагорный Карабах возвращено 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев из числа азербайджанцев, а к концу года вернется 5,5 тыс. человек, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Алиев заявил, что это "пострадавшие от армянской оккупации вынужденные переселенцы, жившие в различных частях Азербайджана".

"Сейчас образовалась своеобразная очередь из тех, кто ждет возвращения на родные земли. Люди едут из Баку, из второго по величине города страны — Сумгайыта, из Гянджи. Едут из городов в села", - цитирует Алиева ресурс Vesti.az

Ранее власти Армении сообщили, что из Нагорного Карабаха выехали уже 89 тыс. армян. Вероятно, в течение нескольких суток в регионе вообще не останется армянского населения.

Теги: ильхам алиев, нагорный карабах, беженцы


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