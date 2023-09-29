Жительнице Екатеринбурга, упавшей под поезд метро, стало лучше

Состояние жительницы Екатеринбурга, упавшей под поезд на станции метро, улучшилось.

Напомним, все случилось в прошлый понедельник на станции "Проспект Космонавтов": на рельсы упала девушка. Ее забрала машина реанимации, по словам очевидцев, она была вся в крови. С сочетанными травмами пострадавшую доставили в городскую больницу №36, она находилась в тяжелом состоянии.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день пациентка переведена в общую палату.

"Находится в состоянии средней тяжести", - уточнили в областном Минздраве.

На прошлой неделе пострадавшей сделали вторую операцию. А на днях она пришла в сознание.