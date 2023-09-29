В российских вузах начали внедрять курс по истории религий России

Для студентов вузов готова программа по истории религий, с этого года она будет в качестве пилотного проекта внедрена в нескольких университетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он не уточнил, о каком количестве вузов идет речь и не назвал их.

"Курс "История религий России" <...> разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов", - цитирует Могилевского ТАСС.

С предложением ввести такой курс в вузах в прошлом году выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В итоге президент России Владимир Путин поручил разработать курс по религиям.