В Курской области из-за атаки БПЛА без электричества остались тысячи жителей

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что после сброса с беспилотника взрывных устройств в Беловском районе, без электричества остались 5 тыс. жителей.

"Около половины потребителей подключены к резервному источнику электроснабжения. Без света – еще более 2 тыс. человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера. В Беловской ЦРБ при отключении электричества сработал дизель-генератор, сейчас больница работает в штатном режиме", - написал Старовойт в своем telegram-канале.

Ранее он сообщил, что обстреляно село Гоголевка в Суджанском районе. Серьезно пострадало здание бывшей школы. Осколками перебита линия электроснабжения, посечена водонапорная башня. В четырех домовладениях и местном фельдшерско-акушерском пункте выбиты окна и повреждены фасады.

Напомним, утром Минобороны России сообщило о том, что над двумя российскими регионами сбиты украинские беспилотники. В ночь на сегодня один из них сбит над территорией Калужской области и 10 – над Курской.