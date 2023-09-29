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Фото: t.me/RKadyrov_95

В Кремле не смогли пояснить, спрашивал ли Путин Кадырова про избитого Никиту Журавеля

В Кремле не смогли толком пояснить, разговаривал ли Владимир Путин с Рамзаном Кадыровым об избиении в грозненском СИЗО волгоградца Никиты Журавеля. Подозреваемого в сожжении Корана избил 15-летний сын Кадырова, глава Чечни поощрил этот поступок.
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Сегодня журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, затрагивалась ли тема избиения Никиты Журавеля на встрече Путина и Кадырова.

"Вы все видели и слышали, о чем шел разговор. Мы дали об этой встрече всю информацию, которую было необходимо", - заявил официальный представитель Кремля. Telegram-канал RIA_Kremlinpool отмечают, что в публичной части встречи этот вопрос не обсуждался.

Стоит отметить, что Путин также имеет причастность к тому, что Журавель оказался в Чечне, а не в Волгограде, хотя оснований для переноса рассмотрения дел не было.

В июне этого года на встрече с президентом министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что студента Никиту Журавеля отправят в СИЗО в "мусульманский регион".

"Отбывать наказание [Журавель] будет, как было заявлено министром юстиции [Константином Чуйченко], в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением", — подтвердил тогда президент. Отметим, что суда по делу Журавеля еще не было, так что он не отбывает наказание, а находится под следствием, что не соотносится со словами президента.

Теги: кремль, дмитрий песков, владимир путин, рамзан кадыров, никита журавель


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