Некоторые города на присоединенных территориях восстанавливать не будут – Минстрой России

Некоторые города на присоединенных территориях Россия восстанавливать не будет, заявил глава Минстроя ОФ Ирек Файзуллин.

"Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла естественно и газа тоже, но люди хотят остаться", - цитирует министра РИА Новости.

Он не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь.