Росавиация предупредила авиакомпании о новом риске ареста самолетов за рубежом – TG-канал

Росавиация предупредила российские авиакомпании о новом риске ареста некоторых самолетов за рубежом, передает Telegram-канал "Авиаторщина" со ссылкой на неназванный источник. Якобы, в связи с этим новым риском задерживается вылет нескольких международных рейсов.

Канал пишет, что замруководителя ведоиства Владимир Потешкин разослал перевозчикам телеграммы о риске ареста некоторых самолетов. О каких самолетах идет речь и в каких аэропортах – не сообщается.

Официальный запрет на полеты на этих самолетах не вводился – ответственность и риски будут нести сами перевозчики.