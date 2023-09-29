Уволенный из сургутской гимназии длинноволосый учитель намерен судиться

Учитель из сургутской гимназии имени Салманова Артур Морозов, уволившийся после анонимной жалобы, намерен обратиться в суд, чтобы оспорить свое увольнение. Об этом со ссылкой на учителя сообщает телеканал "Мегаполис".

По мнению педагога его "заказали" недоброжелатели. В гимназии он преподавал математику.

"Я так понимаю, что это люди, которые пасут меня уже давно. На работе я свой функционал выполнял в соответствии со всеми требованиями, и это могут подтвердить коллеги, администрация, дети. О чем говорить, если дети плакали, когда я ушел. Дети читали это письмо и говорили своим родителям, что это бред", - сообщил он.

В администрации Сургута сообщили, что департамент образования города понимает и разделяет озабоченность родительского сообщества гимназии им. Ф.К.Салманова. С 28 сентября с данным сотрудником трудовые отношения расторгнуты. На работу его принимала директор гимназии, она формирует кадровую политику, несет за это ответственность. Департаментом образования проводится проверка соблюдения норм законодательства директором гимназии.

Напомним, ранее учитель из Ишима Анастасия Шумилова, которую вынудили уволиться за откровенные фотографии, написала заявление в прокуратуру на блогера Владимира Воронина, который опубликовал ее снимки с фотосессий в социальных сетях. Учитель в свободное время занимается модельным бизнесом. Снимки она размещала в сети. Некоторые из них возмутили активиста и он опубликовал их в местной группе. На одном из фото учитель курит кальян, на другом - она отдыхает в аквапарке в купальнике, причем на фото в купальнике Шумилова еще сама была школьницей. В комментариях люди разделились на два лагеря: одни утверждают, что фото учителя - его личное дело, другие - что такое поведение для педагога неприемлемо.