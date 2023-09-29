29 Сентября 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске директора ЮУ КЖСИ обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В Челябинске задержан гендиректор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, обвиняемый осенью 2019 года обратился к подконтрольному ему директору ООО "Строительно-монтажное управление № 12", который по совместительству также является заместителем директора в ЮУ КЖСИ, по вопросу выдачи ему займа в размере 10 млн рублей со счета. Обвиняемый знал, что для организации эта сделка невыгодная.

Договор займа заключили, обвиняемый получил 10 млн рублей на срок до 14 ноября 2020 года под 7,5 % годовых. Однако в настоящий момент Атаманченко деньги так и не вернул. В результате он получил материальную выгоду в виде экономии на процентах, длительного невозврата займа, отсутствия неустойки за просрочку обязательств по возврату суммы долга.

Теги: ЮУ КЖСИ, задержание, уголовное дело,


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