В Тюмени осудили бывшего полицейского за убийство родственника во время застолья

В Тюмени вынесен приговор бывшему полицейскому из Тобольска, до смерти избившего родственника во время семейного торжества на одной из дач.

Конфликт произошел во время застолья, в ночь на 17 июля 2022 года. 38-летний тоболяк был в отпуске, поссорился с родственником и избил его до такой степени, что тот попал в больницу, где впоследствии скончался. За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, подсудимый уволен из органов внутренних дел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении него по ч. 4 ст. 111 УК РФ рассмотрели с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным, не заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.