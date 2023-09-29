29 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени осудили бывшего полицейского за убийство родственника во время застолья

В Тюмени вынесен приговор бывшему полицейскому из Тобольска, до смерти избившего родственника во время семейного торжества на одной из дач.

Конфликт произошел во время застолья, в ночь на 17 июля 2022 года. 38-летний тоболяк был в отпуске, поссорился с родственником и избил его до такой степени, что тот попал в больницу, где впоследствии скончался. За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, подсудимый уволен из органов внутренних дел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело в отношении него по ч. 4 ст. 111 УК РФ рассмотрели с участием присяжных заседателей. Они признали его виновным, не заслуживающим снисхождения.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги: полицейский, родственник, драка


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Ранее 13.04.2023 10:37 Мск В Тюмени будут судить экс-полицейского за убийство родственника во время драки

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