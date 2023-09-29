29 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Двойной курс рубля все равно приведет к падению национальной валюты - Костин

Создание двойного курса рубля – внешнего и внутреннего – все равно приведет к падению национальной валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи.

"Я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать", - цитирует Костина РБК.

"У нас необычная ситуация, необычная рыночная ситуация. У нас слишком много геополитических факторов воздействующих, чтобы мы могли [вводить] какой-то набор еще, может быть, мер стабилизации или смягчения критериев или целевых показателей инфляции", - добавил банкир.

На этой неделе министр экономического развития России Максим Решетников предложил создать "некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей". "Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого", - добавил министр. Но чем тогда будет эта "мембрана" – он не пояснил.

Решетников предлагает взять элементы из "китайской модели", но она как раз и предполагает создание двух курсов: внутреннего, который может колебаться лишь в пределах 2% от базовой ставки, устанавливаемой ЦБ, и внешнего –цена валюты формируется рыночными факторами, но она обращается только на зарубежных рынках.

Теги: курс рубля, валюта, андрей костин


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