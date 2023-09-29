ТМК привлекла 3,97 млрд рублей в ходе вторичного размещения обыкновенных акций на Московской бирже

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила об итогах вторичного публичного предложения обыкновенных акций (далее – "SPO").

Как сообщает пресс-служба ТМК, цена SPO составила 220,68 рублей за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона.

Как подчеркивают в компании, сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона.

В ходе SPO ТМК привлекла свыше 22 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Было продано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества акций компании. Размер размещения составил 3,97 млрд рублей и был увеличен относительно изначального ориентира на фоне высокого спроса.