29 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл личный приём граждан

28 сентября в здании Правительства Владимирской области Губернатор Александр Авдеев провёл личный приём граждан. Большинство обращений носили общественно значимый характер. С волнующими их проблемами к главе региона обратились жители Владимира, Радужного, Гусь-Хрустального, Камешковского и Собинского районов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Николай - житель  деревни Шухурдино Камешковского района обратился за помощью в газификации этого небольшого населённого пункта, где постоянно проживает 36 человек. Необходимо строительство газопровода высокого давления, распределительного газопровода и газопроводов-вводов низкого давления общей протяжённостью почти 4 км. 

«Учитывая наличие разработанной проектно-сметной документации, Министерство ЖКХ предложило АО «Газпром газораспределение Владимир» включить строительство этого объекта в Программу газификации Владимирской области, финансируемую за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям этой компании. Строительство газовых сетей в Шухурдино стоимостью 9,3 млн рублей запланировано на 2024 год», – сообщила министр ЖКХ Елена Семёнова.

«Деревня небольшая, стоило бы подключить к газопроводу близлежащие населённые пункты, это было бы более рентабельно и ускорило процесс строительства газопровода. И, конечно, нужно продолжать развитие малых деревень – заняться вопросами водоснабжения, благоустройства», – предложил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Вопрос обеспечения качественной питьевой водой актуален и для Радужного. С просьбой о строительстве станции водоподготовки на территории узла водозаборных сооружений обратился к Губернатору житель города Андрей. Местная вода перенасыщена фтором и имеет осадок, что вызывает обоснованное недовольство у жителей.

Как выяснилось, соответствующая заявка муниципальных властей согласована Минстроем России на 2024 год. Расчётная стоимость работ – более 407 млн рублей. «Поскольку основная часть средств должна поступить с федерального уровня, сейчас мы ожидаем принятия федерального бюджета на следующий год. После того, как депутаты Госдумы утвердят необходимые суммы, мы сразу приступим к проведению конкурсных процедур для определения подрядчика. Все работы по созданию станции водоподготовки планируется выполнить до 1 ноября 2024 года», – пояснила Елена Семёнова. 

«Безусловно, город должен снабжаться качественной питьевой водой, но нельзя давать пустых обещаний. Все подготовительные мероприятия выполним заранее, чтобы в следующем году реализовать этот проект. А до этого прошу главу города объяснить жителям все нюансы процесса», – поручил глава региона.

Мария  из Владимира попросила Александра Авдеева обратить внимание на состояние дорожной сети на проспекте Ленина областного центра. На перегруженном участке от филармонии до площади Победы из-за образования колейности в районе остановки «Левитановский сквер» затруднено движение транспорта.

«Учитывая небольшую стоимость работ, ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет проведён в 2024 году», – сообщил Губернатор.

Жительница Собинского района Галина обратилась к главе региона с просьбой о капитальном ремонте крыши здания сельского Дома культуры. «В нашей деревне Вышманово живёт более 50 детей, большинство их них посещают ДК. В нём работает 12 клубных формирований, дети очень любят заниматься, ведь других досуговых центров у нас нет», – пояснила она.

«Проектно-сметная документация по этому объекту готова, заявка в Минкульт поступила в мае этого года, капремонт кровли учреждения культуры может быть выполнен в рамках нацпроекта «Культура» в 2024 году», – сообщила министр культуры Ольга Демина.

«Недопустимо начинать работы в преддверии осенне-зимнего периода. Это небезопасно, и в период ремонта дети заниматься не смогут. Ремонт крыши проведём в следующем году и обязательно подумаем, как привести в порядок остальные помещения клуба», – отметил Губернатор.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Заявительница поблагодарила Александра Авдеева за поддержку и, пользуясь случаем, поблагодарила региональные и муниципальные власти за решение вопроса с газификацией деревни. Теперь жители Вышманово вместо печного отопления пользуются всеми благами централизованного газоснабжения.

Вопрос досуга детей подняла на приёме у Губернатора и Ольга  из Гусь-Хрустального. Жителей города давно волнует отсутствие крытого футбольного манежа на стадионе «Грань». Предложение о строительстве спортивного объекта набрало более тысячи голосов и заняло первое место среди поддержанных инициатив в Гусь-Хрустальном при сборе предложений в Программу развития Владимирской области. 

«Город у нас спортивный, дети активно приобщаются к здоровому образу жизни. Только в спортшколе по футболу «Грань» занимается 250 детей и взрослых, а в зимнее время они, к сожалению, не имеют возможности тренироваться. Было бы здорово, если бы дети и взрослые могли заниматься в тепле зимой», – отметила Ольга.

Заместитель министра физкультуры и спорта Анатолий Воронков пояснил, что на софинансирование строительства футбольного манежа в 2025-2026 годах из областного бюджета планируется направить 90,4 и 51,6 млн рублей.

Александр Авдеев отметил, что в нашем регионе, где спортом занимается уже больше половины жителей, развитие спортивной инфраструктуры вопрос не праздный. «Многое уже сделано, многое предстоит сделать. Инициативность жителей в этом вопросе – радует», – подчеркнул Губернатор.

Теги: александр авдеев, личный прием граждан


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