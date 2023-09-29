В Нижневартовске второй раз за неделю "заминировали" лицей

Сегодня в ЕДДС Нижневартовска поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании лицея. Это уже второе сообщение о минировании за неделю.

Педагогов и школьников эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, кинологическая служба завершила проверку территории учреждения. Подозрительные предметы не обнаружены. По данному факту будет проведено расследование.

В администрации также напомнили, что в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тыс. руб., а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.