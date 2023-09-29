Казахстан – не "анти-Россия" и параллельным импортом не занимается, - Токаев

Казахстан не является "анти-Россией" и твердо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью "Казинформ", отвечая на вопрос журналиста о "дрейфе" Казахстана от России и "заигрывании" с Западом.

Также Токаев заявил, что Казахстан не занимается параллельным импортом в Россию и не располагает товарами, которые подпадают под западные санкции, так что может спокойно сотрудничать с Россией.

По мнению Токаева, санкционное противостояние между Западом и Россией "абсолютно контрпродуктивно" с точки зрения международных отношений.

Накануне Токаев во время визита в Германию заявил, что Казахстан "однозначно будет следовать" санкционному режиму Запада в отношении Москвы.

"Анти-Россией" с подачи Владимира Путина российские политики и чиновники называют Украину.