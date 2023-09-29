Закредитованность российской молодежи в 2023 году существенно выросла

В 2023 году закредитованность российской молодежи заметно выросла. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале ФНИСЦ РАН "Народонаселение".

Авторы из Финансового университета при Правительстве РФ, ВЦИОМ и Института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН в феврале-марте текущего года провели онлайн-опрос российской городской молодежи от 17 до 35 лет по квотной выборке с репрезентацией по полу, возрасту, типу населенного пункта и федеральному округу.

Самый большой рост закредитованности у 17-20-летних - с 11% до 24%. В возрасте 21-24 лет рост с 22% до 33%. А в возрасте 30-35 лет - с 31% до 38%. Только в группе 25–29-летних небольшое снижение - с 41% до 37%.

"Кредитные аппетиты" тоже увеличились. Так, воспользоваться кредитной картой намерены 14% (год назад было 4%), взять ипотеку - 22% (было 12%), оформить автокредит хотят 10% (было 6%). Небольшое снижение только в сфере намерений взять потребительский кредит - 12% (было 9%).

Отношение молодежи к нарушению условий возврата кредита стабильно: 59% считают, что независимо от ситуации нужно возвращать кредит в срок, 41% — что все же бывают исключения. Мнение об отношении в обществе к возврату кредита тоже не изменилось: 57% считают, что это отчасти порицается, 18% - что сильно, 25% - что не порицается.

"В целом сохраняется высокий уровень ответственности за погашение кредитов, однако поводов для неуплаты достаточно, причины таких решений по сравнению с прошлым годом становятся все более убедительными для самих респондентов. Основная причина невозврата кредита — "если он был оформлен мошенниками", при этом в качестве причин в 2023 г. стали чаще называть увеличение ставки кредитором в одностороннем порядке и потерю места работы, что может обусловливаться динамикой социально-экономической ситуации в стране", - говорится в статье.